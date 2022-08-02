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Впервые полностью расшифрована ДНК жившего на Кавказе неандертальца

Российские ученые впервые полностью расшифровали ДНК жившего на Кавказе неандертальца

Фото: Apex 360 / Unsplash

Российские ученые из университета «Сириус» впервые полностью расшифровали ДНК неандертальца, жившего на территории Кавказского хребта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу исследовательского учреждения.

В ходе раскопок в пещере Мезмайской Краснодарского края были найдены останки древних людей — неандертальцев. Затем специалисты изучили ядерную и митохондриальную ДНК, полученную из зубов одного из трех представителей, обнаруженных в пещере.

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Выяснилось, что проанализированные останки принадлежали девочке, которая приходилась родственницей одному из двух других неандертальцев. Кроме того, ее геном был близок с поселенцами, жившими тогда на территории современной Польши, но ее ДНК отличался от генома последующих поколений неандертальцев, обитавших в Европе и в Сибири. Такие результаты говорят о принадлежности к разным популяциям, одна из которых быстро вытеснила другую.

В июле 2022 года в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании был найден фрагмент челюсти человека, который жил между 1,2-1,4 миллиона лет назад, что делает эту находку самой старой, среди обнаруженных останков европейцев.

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Елена Апазиди
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