В Испании нашли останки самого древнего европейца

Археологи нашли в Испании останки человека, жившего 1,4 миллиона лет назад

Археологи обнаружили на раскопках в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании фрагмент челюсти человека, который жил около 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Об этом сообщает издание El País.

Обнаруженные останки на 200 тысяч лет старше аналогичной находки, сделанной в этом же регионе в 2007 году и до сих пор считавшейся самой древней окаменелостью гоминида, найденной в Европе. Точный возраст фрагмента будет подтвержден после полного научного анализа, который займет минимум шесть месяцев.

По словам содиректора исследовательского проекта Атапуэрка Эудаля Карбонелла, открытие, вероятно, поможет узнать виды людей, которые первыми обживали территорию современной Европы. Он допустил, что в этом регионе могли существовать и более древние гоминиды.

Палеоантрополог Хосе Мария Берумудез де Кастро заявил, что раскопки будут продолжаться до конца июля. Археологи надеются найти больше человеческих останков, возможно, зубов, из которых можно извлечь биологический материал.

Ранее группа исследователей выяснила, что неандертальцы могли понимать и воспроизводить человеческую речь. Ближайшие вымершие родственники современного человека довольно хорошо слышали звуки в диапазоне 4-5 килогерц по сравнению со своими предками, найденными на месте раскопок в Атапуэрке.