Турция закупит истребители F-16 у США на своих условиях

TRT Haber: Анкара не приемлет никакие условия при закупке истребителей F-16 у США

Анкара на переговорах с Вашингтоном не приемлет никаких условий при закупке истребителей F-16 у США. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Турция планирует закупить 40 истребителей и модернизировать 80, уже находящихся на вооружении. Уточняется, что на переговорах также обсудят стратегическое партнерство между двумя странами. «Тезисы Турции будут разъяснены, и будет подчеркнуто, что продажи с условиями не принимаются», — говорится в сообщении.

В июле председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес потребовал от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16, так как Вашингтон будет продавать свою военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов. Сенатор также перечислил условия, при которых он мог бы снять свои возражения против продажи Анкаре самолетов.

В июне президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге приложить усилия в вопросе поставок истребителей F-16 в Анкару. Переговоры лидеров двух стран длились около 1 часа 15 минут.