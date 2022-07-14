В США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради истребителей F-16

В США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16

В США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16, так как Вашингтон будет продавать свою военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес, передает греческое агентство AMNA.

Сенатор перечислил условия, при которых он мог бы снять свои возражения против продажи Анкаре самолетов. Среди них вопрос приобретения российской системы ПВО С-400, полеты над греческими островами, тесные отношения турецких властей с Москвой и нарушения прав человека, в том числе тюремное заключение журналистов и адвокатов.

Мендес отметил, что пока не видит готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взяться за решение какого-либо из этих вопросов. Агентство отметило, что политик считается человеком, который «держит ключи от F-16», поскольку он имеет право наложить вето на продажу систем вооружения США.

В июне президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге приложить усилия в вопросе поставок истребителей F-16 в Анкару. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время личной встречи с Эрдоганом, которая состоялась в рамках саммита НАТО. Переговоры лидеров двух стран длились около 1 часа 15 минут. Отмечается, что американский лидер пообещал применить усилия для получения «зеленого света» от Конгресса.