Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США перечислили использованное в спецоперации «оружие будущего»

Popular Mechanics: в ходе спецоперации на Украине используется «оружие будущего»

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Спецоперация России на Украине показала, что одни образцы военной техники работают эффективнее других. Использованное в ходе боевых действий «оружие будущего» перечислил американский журнал Popular Mechanics.

Издание назвало пять вооружений, популярность которых может вырасти по итогам спецоперации. «Лазер, работающий от дизельного генератора, имеет практически неограниченный боезапас и может быстро нацеливаться и уничтожать несколько угроз за считанные секунды», — говорится в публикации.

Также журнал рассказывает о средствах радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационных ракетах, которые являются «одним из основных преимуществ России перед Украиной», реактивных системах залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), небольших беспилотниках и спутниковом интернете.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022

В июле издание Breaking Defense заметило, что Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Тогда же обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд признал, что Соединенным Штатам, возможно, придется ограничить количество РСЗО HIMARS, поставляемых Украине, из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Вашингтон может передать Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей
Россиянам назвали методы отсрочки старения мозга
США запретили своим компаниям расширять производство в Китае
В США перечислили использованное в спецоперации «оружие будущего»
Китай запустит неядерные ракеты возле Тайваня
Россиянам спрогнозировали рост цен на квартиры
Специалист назвал возможные способы взлома страницы Медведева
Трасс оговорилась и пообещала бороться за Путина
Олимпийский чемпион анонсировал возобновление карьеры Ковальчуком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.