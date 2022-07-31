Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Американским HIMARS на Украине предрекли уничтожение иранскими беспилотниками

Breaking Defense: иранские беспилотники уничтожат американские РСЗО HIMARS на Украине

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет Breaking Defense.

По мнению аналитиков издания, иранские дроны могли бы дополнить российские высокоточные боеприпасы, которые сбрасываются на украинские цели пилотируемыми самолетами. Так, если бы Россия приобрела у Ирана барражирующие боеприпасы, такие как Toofan и Raad-85, то ее военно-воздушные силы (ВВС) могли бы эффективнее подавлять и уничтожать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО), что, в свою очередь, снизит угрозу для российской пилотируемой авиации, предрекли эксперты.

Ранее американский обозреватель Брент Иствуд заявил, что Вашингтону, возможно, придется ограничить количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине, из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Вашингтон может передать Киеву. Он уверен, что ограниченные поставки делают невозможным изменение для Украины ситуации на Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Трамп раскритиковал предложение Байдена обменяться заключенными
В Херсонской области высказались о расширении географии спецоперации
Американским HIMARS на Украине предрекли уничтожение иранскими беспилотниками
Юрист призвал россиян вечно хранить несколько документов
Глава ДНР утвердил мастер-план развития Мариуполя
Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке
Россия передала ООН доказательства вины Киева в ударе по Еленовке
В Приморье 35 детей госпитализированы после отравления в детском лагере
Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.