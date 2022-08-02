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Назван предполагаемый покупатель бизнеса H&M в России

Gloria Jeans назвали предполагаемым покупателем прав аренды магазинов H&M в России

Фото: АГН «Москва»

Отечественную компанию Gloria Jeans назвали предполагаемым покупателем бизнеса шведского бренда H&M в России. Об этом сообщает ProFashion со ссылкой на основателя указанного ретейлера Владимира Мельникова.

По информации портала, Gloria Jeans изучает возможность покупки оставшейся на складах одежды, обуви и аксессуаров H&M, а также приобретения прав аренды на площади всех российских магазинов шведского производителя. По словам Мельникова, в случае успешной сделки новые вещи отправятся на продажу, а старые коллекции «будут переданы в детские дома и больницы».

18 июля представители H&M заявили, что бренд окончательно уйдет из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

Позже в Минпромторге подтвердили продажу H&M в России. Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров и товарные запасы общей стоимостью 210 миллионов долларов.

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Майя Пономаренко
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