В Минпромторге подтвердили продажу H&M в России

Минпромторг: покупатель бизнеса H&M в России может быть из дружественных стран

Шведский бренд одежды и обуви H&M продает свой бизнес в России. Об этом сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Ранее стало известно, что шведская марка пытается найти нового владельца для местных активов. Также отмечалось, что потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров и товарные запасы общей стоимостью 210 миллионов долларов.

Министерство подтвердило данную информацию, уточнив, что новым владельцем бизнеса может быть компания из дружественных стран.

18 июля представители H&M заявили, что бренд окончательно уйдет из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.