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Россиянин выжил после нападения пьяного друга с ножом

В Хабаровском крае россиянин предстанет перед судом за нападение на друга с ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хабаровском крае предстанет перед судом 23-летний россиянин, обвиняемый в покушении на убийство друга. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 апреля на улице Бонивура в городе Бикин пьяный мужчина напал на своего знакомого с ножом и нанес ему не менее пяти колотых ран. Несмотря на полученные тяжелые ранения жертве нападения удалось отбиться и сбежать от нападавшего. Быстро прибывшие медики оказали пострадавшему помощь, благодаря чему мужчина выжил.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ. Мужчина частично признал вину в совершении преступления. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье следователи начали проверку после нападения россиянина на компанию отдыхавших на природе мужчин.

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Владимир Седов
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