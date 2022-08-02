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Россиянин напал с ножом на компанию распивавших алкоголь мужчин

В Подмосковье следователи начали проверку из-за нападения мужчины с ножом на компанию

Фото: Максим Блинов // РИА новости

В Подмосковье следственный комитета России (СКР) начал проверку после нападения россиянина на компанию отдыхавших на природе мужчин. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, ЧП произошло 31 июля в городе Рошаль, вооруженному кухонным ножом мужчине не понравились два местных жителя, распивавших алкоголь. Одной из своих жертв злоумышленник порезал лицо, а второму мужчине нанес колотое ранение плеча, от которого тот впоследствии скончался. В результате драки и нападавший, и одна из его жертв оказались в больнице.

СКР намерен выяснить обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 июля сообщалось, что в Петербурге задержали 20-летнего молодого человека, зарезавшего 64-летнего отчима.

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Владимир Седов
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