Россиянин ранил ножом мать и зарезал отчима

В Петербурге ранее судимый 20-летний парень ранил ножом мать и зарезал отчима

В Петербурге задержали 20-летнего молодого человека, зарезавшего 64-летнего отчима. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в ночь на 30 июля в частном доме на Пушкинской улице. Парень вместе с матерью и ее мужем распивал спиртное, во время застолья родственники внезапно поссорились. После этого пасынок взял нож и ранил им мать и отчима. Потерпевший скончался по пути в больницу, о состоянии женщины ничего неизвестно.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. После задержания выяснилось, что ранее молодой россиянин был судим за насилие и оскорбление представителя власти. Суд поместил его в СИЗО.

11 июля сообщалось, что в Алтайском крае россиянин убил гвоздодером многодетную мать и спрятал ее тело в туалетной яме.