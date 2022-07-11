Россиянин убил гвоздодером многодетную мать и спрятал ее тело в яме для туалета

В Алтайском крае местный житель убил многодетную мать и скинул ее тело в яму для туалета

В Турочаке правоохранители поместили в СИЗО 43-летнего жителя села Каракокша, обвиняемого в убийстве 35-летней многодетной матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Алтай.

По данным ведомства, 6 июня 2022 года в Чойском районе на улице Луговая мужчина поссорился со своей супругой из-за того, что та поздно пришла домой. Он восемь раз ударил жену гвоздодером по голове и два раза ножом по спине, нанеся ей смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, мужчина выкинул тело погибшей в яму уличного туалета, помыл полы и орудия убийства.

Спустя время знакомый женщины, обеспокоенный ее пропажей, обратился в полицию.

Во время допроса фигурант путался в показаниях, но затем сознался в преступлении и показал, где спрятал тело.

Четверо несовершеннолетних детей пары в возрасте от 1,7 до 17 лет переданы родственникам под опеку.