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Специалист назвал возможные способы взлома страницы Медведева

IT-специалист Геллер заявил, что страницу Медведева могли взломать задолго до публикации

Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Главный разработчик сайта Кремля и IT-специалист Артем Геллер назвал возможные способы взлома страницы заместителя председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Эксперт также предположил, что хакеры могли взломать аккаунт задолго до публикации поста, но воспользоваться доступом только сейчас. Об этом он заявил изданию NEWS.ru.

По словам специалиста, любой аккаунт «ВКонтакте» уязвим для хакерских атак и взломать его не составит особых проблем. «Существует множество методов. Возможно, двухэтапную аутентификацию обошли, когда кто-то прошел по определенной ссылке, открыл ее, и логин с паролем утекли. Причем это могло быть очень и очень давно, а воспользовались [злоумышленники] только сейчас», — отметил Геллер.

Одним из способов взлома страницы могли быть механизмы подбора пароля, предположил эксперт. Однако, по его словам, в условиях современного интернета преступники чаще прибегают к социальным механикам — поддельным письмам от якобы сервиса «ВКонтакте». Такие письма очень похожи на настоящие и если кликнуть по ссылке, то можно потерять определенные данные или доступ, указал специалист.

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«Конечно, можно вычислить, с какого устройства взломали страницу. Эти данные должны быть на серверах "ВКонтакте", но профессиональный хакер шифрует за собой следы, это может быть подставная точка. Но, если пройти этот путь, можно найти реальную географическую точку, откуда все было произведено», — резюмировал Геллер.

Ранее на странице Медведева появилась публикация, в тексте которой говорилось об исправлении ошибок девяностых годов. Через десять минут после размещения запись была удалена. Помощник политика Олег Осипов заявил, что страница была взломана. Администрация соцсети подтвердила публикацию зампреда СБ сторонним пользователем.

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Денис Савосин
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