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Врач назвала способ правильно сушить волосы феном

Трихолог Теребинская: поврежденные волосы нужно сушить со средствами термозащиты

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Сушка волос феном удобна и быстра, но может вызывать ломкость и появление секущихся кончиков, рассказала трихолог Анна Теребинская. В беседе с News.ru она рассказала, как правильно сушить волосы феном.

Трихолог предупредила, что сушка феном не подходит для поврежденных волос, так как пересушивает их. Если же высушить волосы нужно быстро и без фена не обойтись, то следует воспользоваться средствами для термозащиты волос.

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Теребинская назвала способ бережно высушить волосы: перед использованием фена стоит обернуть мокрые волосы полотенцем и оставить на 10-15 минут. Сушить поврежденные волосы врач советует теплым или холодным воздухом, а горячий можно использовать лишь при укладке волос.

Лучшим методом сушки волос трихолог назвала движение феном сверху вниз — по ходу чешуек. Держать фен нужно на расстоянии 20 сантиметров от волос и под углом 45 градусов, заключила Теребинская.

Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова объяснила, почему нежелательно мыть голову на ночь. По ее словам, это грозит повреждением волос, простудой и пылевыми клещами в постельном белье.

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Вера Владзиевская
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