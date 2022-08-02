Стало известно о возможном открытии H&M в Москве на этой неделе

Президент РСТЦ рассказал о возможном открытии магазинов H&M в Москве на этой неделе

Президент российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко рассказал о возможном открытии магазинов H&M в Москве уже на этой неделе, сообщает РИА «Недвижимость».

Его поддержал руководитель направления исследований консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. Возвращение ретейлера ждут в ТРЦ «Афимолл Сити» и ТЦ «Калейдоскоп».

В то же время, вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин спрогнозировал открытие магазинов H&M не в ближайшее время, а ближе к концу августа. По его словам, такой срок объясняется активными переговорами ретейлера с торговыми центрами по арендным ставкам.

Ранее компания H&M Group опубликовала на официальном сайте информацию об окончательном уходе из России. В сообщении также указано, что перед тем, как покинуть российский рынок, магазины шведского бренда откроются для распродажи оставшихся вещей.

29 июля стало известно об открытии магазинов шведского бренда в регионах России в конце августа. Компания предупредила об этом управляющих торговыми центрами в городах-миллиониках, но точную дату ретейлер не назвал.

