Олимпийский чемпион из Монголии получил тюремный срок за убийство друга
Олимпийский чемпион по дзюдо Найдангийн Тувшинбаяр получил тюремный срок за убийство друга. Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на агентство Sonin.
38-летнего монгольского спортсмена приговорили к 16 годам лишения свободы. Вердикт вынес суд в Улан-Баторе после разбирательства, которое длилось год.
В апреле 2021 года Тувшинбаяр напал с тяжелым предметом на друга — дзюдоиста Эрдэнэбилэга Энхбата. Предположительно, в тот момент чемпион Игр был в состоянии алкогольного опьянения. Энхбат был госпитализирован с черепно-мозговыми травмами, и вскоре скончался.
Тювшинбаяр выиграл золотую медаль по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, а затем завоевал серебро на Играх в Лондоне в 2012-м. С августа 2020-го он занимал пост главы Национального олимпийского комитета Монголии, который покинул после 20-дневного ареста.