Олимпийский чемпион из Монголии получил тюремный срок за убийство друга

Олимпийского чемпиона по дзюдо Тувшинбаяра приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство друга

Олимпийский чемпион по дзюдо Найдангийн Тувшинбаяр получил тюремный срок за убийство друга. Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на агентство Sonin.

38-летнего монгольского спортсмена приговорили к 16 годам лишения свободы. Вердикт вынес суд в Улан-Баторе после разбирательства, которое длилось год.

В апреле 2021 года Тувшинбаяр напал с тяжелым предметом на друга — дзюдоиста Эрдэнэбилэга Энхбата. Предположительно, в тот момент чемпион Игр был в состоянии алкогольного опьянения. Энхбат был госпитализирован с черепно-мозговыми травмами, и вскоре скончался.

Тювшинбаяр выиграл золотую медаль по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, а затем завоевал серебро на Играх в Лондоне в 2012-м. С августа 2020-го он занимал пост главы Национального олимпийского комитета Монголии, который покинул после 20-дневного ареста.