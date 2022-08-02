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Следователь раскрыл подробности о личной жизни главного киллера России Джако

Следователь рассказал о женщинах и детях главного киллера России Аслана Гагиева
Начало событий в новости Следователь рассказал о тренировках бойцов главного киллера России Джако

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Аслан Гагиев по кличке Джако, получивший «титул» главного киллера России, не раз говорил, что у него было больше 15 женщин и что он — отец 21 ребенка. Подробности о его личной жизни во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» рассказал Сергей Заступин (имя изменено по требованию законодательства), следователь по делу банды Джако.

«Женщин у Джако действительно было много — это правда. Что касается детей, то мы знаем, что у него четыре ребенка от разных женщин. Все эти дети — с его фамилией. Но сам Гагиев никогда не был официально женат», — отметил Заступин.

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Ранее следователь сообщил, что если участник группировки Джако хотел тренироваться в спортзале, ему покупали туда абонемент. В коттеджах, где жили люди Гагиева, были тренажерные залы, а в подвале одного из них они даже устроили тир.

Группировка Гагиева из 50 человек действовала на территории Москвы и Подмосковья, а также в Республике Северная Осетия-Алания. В 2012 году на территории Республики начали действовать вооруженные ячейки банды, которые по указанию Гагиева расправились минимум с шестью местными жителями. Один из них был заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

На данный момент следствию известно о 49 эпизодах преступной деятельности банды. Свои приговоры получили 24 члена группировки, некоторые осуждены пожизненно. Еще 12 бандитов ждут своего приговора, семеро — в розыске и еще семеро были убиты по приказу Джако в результате внутренних конфликтов. Гагиев скрывался от правоохранителей с 2014 года. В 2015-м его задержали в Вене. Процедура экстрадиции обвиняемого в Россию заняла три года.

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Владимир Шарапов
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