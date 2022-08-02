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Следователь рассказал о тренировках бойцов главного киллера России Джако

Следователь рассказал о тренировках и занятиях в тире бойцов главного киллера России Джако
Аслан Гагиев, Джако (слева) во время заседания Южного окружного военного суда

Аслан Гагиев, Джако (слева) во время заседания Южного окружного военного суда. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Бойцы Аслана Гагиева по кличке Джако, получившего «титул» главного киллера России, регулярно тренировались и занимались в тире. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» рассказал Сергей Заступин (имя изменено по требованию законодательства), следователь по делу банды Джако.

«Если участник группировки хотел тренироваться в каком-то спортзале, ему покупали туда абонемент. В самих коттеджах тоже были тренажерные залы, а в подвале одного из них люди Гагиева даже устроили тир. Подготовили стены так, чтобы ничего слышно не было», — рассказал Заступин.

Следователь также отметил, что в целом со стрельбой у бойцов проблем не возникало: они просто могли выехать в какое-то глухое место и там потренироваться. «Скажем, такое импровизированное стрельбище у банды Джако было в Осетии», — отметил Заступин.

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5 октября 2021 года сообщалось, что на первом слушании в Южном окружном военном суде по делу Аслана Гагиева подсудимый был в очень хорошем настроении и отшутился от обвинений.

Группировка Гагиева из 50 человек действовала на территории Москвы и Подмосковья, а также в Республике Северная Осетия-Алания. В 2012 году на территории Республики начали действовать вооруженные ячейки банды, которые по указанию Гагиева расправились минимум с шестью местными жителями. Один из них был заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

На данный момент следствию известно о 49 эпизодах преступной деятельности банды. Свои приговоры получили 24 члена группировки, некоторые осуждены пожизненно. Еще 12 бандитов ждут своего приговора, семеро — в розыске и еще семеро были убиты по приказу Джако в результате внутренних конфликтов. Гагиев скрывался от правоохранителей с 2014 года. В 2015-м его задержали в Вене. Процедура экстрадиции обвиняемого в Россию заняла три года.

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Владимир Шарапов
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