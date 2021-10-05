Главный киллер России Джако на суде отшутился от обвинений

На первом слушании в Южном окружном военном суде по делу киллера Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако, подсудимый был в очень хорошем настроении и отшутился от обвинений. Об этом сообщил корреспондентРЕН ТВ из зала суда.

Как ранее сообщалось, представший перед судом Гагиев, которого СМИ окрестили «главным киллером России», обвиняется по статьям 210 («Организация преступного сообщества»), 209 («Бандитизм»), 105 («Убийство группой лиц по предварительному сговору») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

И, несмотря на то, что по совокупности статей ему может грозить пожизненное заключение, Джако был очень весел. В частности, предлагал своему адвокату сфотографироваться на память, сидя в изолированной стеклянной будке. На вопросы журналистов отшучивался.

«Дайте мне пожизненное, я устал уже. Я уже с 2015 года сижу. И как сижу. Это не тюрьма, была бы тюрьма. Три комнаты: одна — столовая, другая — спортзал, третья — баня. Хамам турецкий. Там столько места, что я написал, чтоб мне велосипед дали, кататься там хочу. Столько места...» — приводит слова Гагиева издание. Свою вину он не признал.

Группировка Гагиева из 50 человек действовала на территории Москвы и Подмосковья, а также в Республике Северная Осетия-Алания. В 2012 году на территории Республики начали действовать вооруженные ячейки банды, которые по указанию Гагиева расправились минимум с шестью местными жителями. Один из них был заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

На данный момент следствию известно о 49 эпизодах преступной деятельности банды. Свои приговоры получили 24 члена группировки, некоторые осуждены пожизненно. Еще 12 бандитов ждут своего приговора, семеро — в розыске и еще семеро были убиты по приказу Джако в результате внутренних конфликтов. Гагиев скрывался от правоохранителей с 2014 года. В 2015-м его задержали в Вене. Процедура экстрадиции обвиняемого в Россию заняла три года.