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Стал известен временно исполняющий обязанности мэра Красноярска

Врио главы Красноярска после отставки Еремина назначили вице-мэра Владислава Логинова
Владислав Логинов

Владислав Логинов. Фото: Администрация Красноярска

Депутаты городского совета депутатов Красноярска приняли отставку мэра Сергея Еремина и назначили временно исполняющим обязанности главы вице-мэра Владислава Логинова. Об этом сообщает во вторник, 2 августа, «Интерфакс».

Решение о досрочном сложении полномочий главы Красноярска Ереминым депутаты поддержали единогласно. Сам Еремин поблагодарил депутатов за работу и рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть за пять лет.

Конкурс по выбору нового мэра Красноярска намерены провести 8 сентября.

26 июля стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке.

Губернатор Красноярского края Александр Усс тогда подчеркивал, что это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин в настоящее время, но на более высоком уровне.

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Анна Щербакова
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