Доктор Мясников назвал заменяющий вакцины препарат от коронавируса

Врач Александр Мясников назвал Evusheld препаратом для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препарат для профилактики коронавируса, заменяющий вакцинацию. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Комбинация из двух препаратов (оба — моноклональные антитела) Tixagevimab и Cilgavimab под названием Evusheld призвана осуществлять профилактику COVID-19 тем, кто имел контакт с заболевшим и сам имеет высокие риски заражения», — рассказал доктор.

При этом медик подчеркнул, что препарат вводится только в том случае, если есть риск заражения вирусом. «Именно риски, если уже заболел, препарат не вводится», — пояснил он.

По словам специалиста, препарат представляет из себя две внутримышечные инъекции, которые могут повторяться каждые шесть месяцев. «Показания — люди с нарушенным иммунитетом — те, кому COVID-19 может быть особенно опасен, и те, кому вакцины противопоказаны», — объяснил врач.

Как отметил доктор, Evusheld пока не зарегистрирован в России. «Просто как информация о том, что наука не стоит на месте», — заключил Мясников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19. При этом эксперты организации не уточнили, какие препараты не являются запрещенными при тяжелых вариантах коронавируса, поскольку у них нет соответствующей информации.