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Психолог назвал опасным для организма двухнедельный отпуск

Психолог Антон Поляков: полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 дней

Фото: Solé Bicycles / Unsplash

Во время отдыха организм начинает восстанавливаться и накапливать ресурсы только на третьей неделе, рассказал психолог и эндокринолог Антон Поляков. Привычный многим россиянам двухнедельный отпуск он назвал опасным для организма в беседе с Ura.ru. Специалист уточнил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 дней.

Поляков пояснил, почему в советские времена всегда было принято отдыхать именно 28 календарных дней. По его словам, в первую неделю отпуска организм испытывает стресс и адаптируется к тому, что человек не работает, а отдыхает. Во вторую неделю начинается расслабление и восстановление психики в самых проблемных точках. И только на третьей неделе организм начинает накапливать так называемый запас прочности, объяснил Поляков. На четвертой неделе отдыха, по его мнению, происходит адаптация и возвращение к привычному ритму жизни.

«Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год, и психика будет в порядке», — отметил Поляков.

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Психолог уверен, что более короткого срока организму и психике не хватит для отдыха и перезагрузки. По его словам, даже отпуск длиной три недели нанесет организму вред, так как человек только начинает расслабляться, и ему вдруг приходится возвращаться в рабочий ритм. «Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха. К тому же, если там будет переедание, алкоголь и так далее», — отметил Поляков.

Ранее психолог Анна Стеф перечислила симптомы опасного синдрома хронической усталости. Одними из характерных считаются головные боли, апатия и мышечные зажимы, а также боли по всему телу.

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Вера Владзиевская
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