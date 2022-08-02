Зафиксирован самый короткий день на Земле

Международная служба вращения Земли зафиксировала самый короткий день на планете

Международная служба вращения Земли зафиксировала на планете самый короткий день в истории — полный оборот вокруг своей оси занял у нее на 1,59 миллисекунды меньше, чем обычно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как известно, день на Земле длится 24 часа. Однако с 1970-х годов ее вращение начало замедляться и для поддержания точности времени требуется 27 високосных секунд. В 2016 году в канун Нового года всемирные часы остановились на секунду. В 2020-м день на Земле стал короче на 1,47 миллисекунды, а 29 июля 2022 года уже потребовалось 1,59 миллисекунды. Ощутить на себя изменения людям трудно, но это может повлиять на спутники и навигационные системы.

В апреле специалисты из Южной Кореи и европейских стран выявили роль климатических изменений, произошедших из-за сдвигов в движении земной орбиты, в темпах и направлении эволюции человека.