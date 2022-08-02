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МИД России назвал визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия воспринимает официальный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США. Такую цель поездки американского представителя назвала пресс-служба российского МИД в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Рассматриваем ее (Пелоси — прим. "Ленты.ру") визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили неизменную позицию России касательно Тайваня как неотъемлемой части Китая и призвали «признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что ответ Китая на визит спикера Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Он подчеркнул, что Пекин «сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и имеет на это полное право».

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Виктория Кондратьева
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