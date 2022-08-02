МИД России назвал визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая

Россия воспринимает официальный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США. Такую цель поездки американского представителя назвала пресс-служба российского МИД в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Рассматриваем ее (Пелоси — прим. "Ленты.ру") визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили неизменную позицию России касательно Тайваня как неотъемлемой части Китая и призвали «признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что ответ Китая на визит спикера Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Он подчеркнул, что Пекин «сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и имеет на это полное право».