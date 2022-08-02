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Ветрянка и опоясывающий лишай повысили риск болезни Альцгеймера

Journal of Alzheimer's Disease: вирус ветряной оспы вызвал признаки болезни Альцгеймера

Изображение: Tufts University

Вирус ветряной оспы, который является возбудителем ветрянки и опоясывающего лишая, может активировать спящий в нейронах вирус простого герпеса и способствовать высокому риску ранних признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Университета Тафтса и Оксфордского университета, которые опубликовали результаты исследования в Journal of Alzheimer's Disease.

В ходе эксперимента с мозговым органоидом — трехмерной культурой тканей нервной системы — ученые проследили за действием вирусом ветряной оспы и вируса простого герпеса типа 1, для которого показана связь с риском развития болезни Альцгеймера. Исследователи инфицировали культуры индуцированных человеком нейральных стволовых клеток (hiNSC) обеими типами вирусов, а также подвергли воздействию вирусом ветряной оспы клетки, в которых уже находился вирус герпеса в спящем состоянии.

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Затем исследователи определили, не возникли ли в культуре тканей клеточные фенотипы, связанные с болезнью Альцгеймера, такие как накопление β-амилоида (Aβ) и тау-пептидов (P-tau), глиоз и нейровоспаление. Клетки, инфицированные вирусом ветряной оспы, не демонстрировали основных характеристик болезни Альцгеймера, в том числе накопления Aβ и P-tau, которые вызывает вирус герпеса. Однако были выявлены глиоз и повышенные уровни провоспалительных цитокинов, что свидетельствует о том, что действие вируса оспы, связанное с деменцией является косвенным.

Заражение клеток, уже инфицированных вирусом простого герпеса, находящемся в состоянии покоя, вызывало реактивацию вирусов герпеса и последующее накопление Aβ и P-tau, характерных для болезни Альцгеймера. Таким образом, результаты подтверждают косвенную роль вируса ветряной оспы в развитии деменции, а также защитное действие различных вакцин против болезни Альцгеймера.

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Александр Еникеев
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