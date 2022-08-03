Акинфеев отреагировал на выпад со стороны вратаря сборной России

Игорь Акинфеев заявил, что не обижается на слова вратаря сборной Матвея Сафонова

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на выпад со стороны голкипера сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Его слова приводит «Матч ТВ».

В беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Сафонов заявил, что превосходит Акинфеева, и отметил, что карьера голкипера ЦСКА — не предел мечтаний. «На что мне обижаться? У каждого свое мнение», — отметил вратарь армейского клуба. Он назвал Сафонова умным парнем. «Если у Матвея получится лучше, чем у меня, то пожалуйста», — заключил Акинфеев.

«Я сделал в сборной то, что мог, и в карьере сделал то, что мог. То, что мне боженька дал, и то, что своими ногами заработал», — так Акинфеев описал свои достижения в футболе. Вратарь закончил выступления в сборной после ЧМ-2018.

Акинфеев возглавляет символический клуб Льва Яшина как вратарь-лидер по количеству сухих матчей в истории чемпионатов СССР и России. На его счету 343 матча без пропущенных голов. Россиянин является рекордсменом ЦСКА по количеству матчей за клуб (517) в рамках чемпионата России.

Акинфеев начал выступать за ЦСКА в 2003 году. Вместе с клубом он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также завоевывал Кубок УЕФА в 2005 году.

