В России запретили еще один аниме-сериал

Суд в Петербурге запретил аниме-сериал «Нет игры – нет жизни»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России еще одного аниме-сериала под названием «Нет игры — нет жизни». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Материал мотивирует несовершеннолетних на применение насилия в отношении окружающих, прививает ложные ценности и ориентиры, содержит признаки информации порнографического содержания», — говорится в решении суда. В сообщении также отмечается, что сериал может побуждать подростков «к действиям подражательного характера».

Ранее суды Петербурга уже запрещали ссылки на ряд аниме. В их числе — «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль», «Акира», «Загадка дьявола», «Класс убийц», «Инуяшики», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок маню», «Ложные выводы», «Игра Дарвина», «Сладкая жизнь», «Адская девочка», «Аки и Сора», «Межвидовые рецензенты» и «Вечеринка мертвецов: Замученные души».

Ранее сообщалось о том, что в России запретили мультфильм Happy Tree Friends.