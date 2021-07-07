В России запретили мультфильм Happy Tree Friends

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил ссылку на мультфильм Happy Tree Friends, который был размещен на сайте Lordfilm. Об этом сообщает ТАСС.

«Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — говорится в обращении объединенной пресс-службы судов города.

Отмечается, что иск был подан прокуратурой. Под запрет попали и другие мультфильмы, в которых обнаружили сцены жестокости. Речь о таких лентах, как «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти».

5 июля Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению японское аниме «Акира». Там пришли к выводу, что «информация о культе сверхчеловека Акиры без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей».