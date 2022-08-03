В России появится аналог советских магазинов «Березка»

В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов и их семей

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Соответствующее постановление приняло российское правительство, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что торговые точки начнут работу в конце августа. Где именно их откроют, неизвестно, но уточняется, что они будут располагаться вне пунктов пропуска товаров через государственную границу страны.

В розничной продаже будет представлена продукция, в отношении которой действует процедура беспошлинной торговли — алкоголь, табак, парфюмерия и косметика, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро. При этом на входе в указанные магазины у покупателей будут проверять документы, подтверждающие, что они состоят на дипломатической службе или работают на иностранную компанию — по схожему принципу аналогично функционировала сеть советских магазинов «Березка».

Отмечается, что владельцем такой точки может стать исключительно российская компания. Ее соучредителем выступит «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» — коммерческого партнера оно выберет по итогам открытого конкурса.

«Березка» — сеть советских магазинов, где пищевые продукты и другие товары можно было приобрести иностранцам за иностранную валюту, а советским загранработникам — за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Такие точки были открыты в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, крупных областных центрах и некоторых портовых и курортных городах — Сочи, Севастополе, Волгограде, Ялте, Новороссийске, Измаиле, Выборге и Находке.

10 июля аналитический центр университета «Синергия» сообщил, что более 80 процентов россиян хотят возвращения товаров под советскими брендами, потому что они были «надежными» и «доступными по цене». Респонденты чаще всего вспоминали автомобили «Москвич», «Волга», «Победа», холодильники «Орск», велосипеды «Кама», а также многочисленные бренды еды, напитков, одежды и обуви, парфюмерии и бытовой химии, которые можно было увидеть на полках советских магазинов.