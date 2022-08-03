Психиатр назвал способ защититься от начальника-психопата

Психиатр Постников посоветовал не подвергать сомнению свои умения из-за шефа-психопата

Начальник-психопат импульсивен и часто выходит из себя, уверен врач-психиатр, психотерапевт Николай Постников. Способ защититься от нападок такого руководителя он назвал в интервью для «Доктор Питер».

Постников объяснил, что конфликты между начальником и подчиненными — явление нередкое. Однако есть некоторые признаки, по которым, уверен психиатр, можно распознать в руководителе психопата. «Термин "психопат" используется для описания неуравновешенного человека с проблемами в эмоционально-волевой сфере, человека с патологически измененным характером», — объяснил эксперт. Психопаты, продолжил Постников, не испытывают галлюцинаций или других симптомов потери связи с реальностью, а наоборот, обладают высоким уровнем интеллекта, который помогает им добиваться карьерных успехов и занимать высокие должности.

Эти люди, сообщил врач, ведут себя прямолинейно и пренебрежительно, не умеют сопереживать другим и нередко страдают от самовлюбленности, поэтому создают впечатление самоуверенных и властных. Такое психическое расстройство, объяснил Постников, может передаваться по наследству или возникать из-за дисфункции системы мозга, которая отвечает за самоконтроль и сочувствие к другим людям.

Среди «красных флажков», которые выдадут психопата, эксперт выделил «поверхностное обаяние»: то есть на первый взгляд человек может казать приятным собеседником, но это лишь маска, за которой скрывается безжалостность к окружающим. Кроме того, психопаты часто лгут, не выполняют обещания, верят в исключительность своих способностей и мастерски манипулируют людьми, пояснил Постников. Например, играя на чувстве вины, они могут заставить другого сделать работу за них.

Импульсивность — еще одна черта, которая выдаст психопата. Проявление эмоций у людей с таким расстройством часто выходит из под контроля, они не думают о потенциальных рисках, а стремятся любой ценой удовлетворить свои желания, сообщил врач. Кроме того, психопаты присваивают себе заслуги других людей, нередко провоцируют разногласия в коллективе, часто критикуют подчиненных, но при этом легче принимают трудные решения, ведь их мало беспокоят эмоции окружающих, подчеркнул специалист.

В заключение психотерапевт объяснил, как общаться с начальником-психопатом. В первую очередь, врач посоветовал не воспринимать высокомерие и агрессию на свой счет и не подвергать сомнению свои способности. Важно также установить личные границы, не показывать такому человеку, что его критика и замечания выводят из себя, и реагировать на его замечания хладнокровно, резюмировал Постников.

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