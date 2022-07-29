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Психотерапевт перечислила основные признаки токсичной работы

Психотерапевт Пауэлл: контроль за общением является одним из признаков токсичной работы

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Неоплачиваемые переработки и контроль за общением с коллегами снижают продуктивность сотрудников и могут стать причиной стресса, депрессии и эмоционального выгорания, заявила психотерапевт Алиша Пауэлл. В беседе с CNN она перечислила основные признаки токсичной рабочей среды, включая недоверие руководства и отсутствие возможности продвижения по карьерной лестнице.

Одним из самых очевидных «симптомов» токсичной работы психотерапевт Алиша Пауэлл назвала идею руководства о том, что сотрудники должны быть всегда доступны и во внерабочее время. По ее утверждению, в таких компаниях часто просят задержаться или выйти на работу в выходной день без дополнительной оплаты. В результате люди начинают считать себя обязанными постоянно проверять почту и отвечать на звонки в любое время, что приводит к постоянному нервному перенапряжению и чувству вины, если они этого не делают, добавила специалистка.

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Часто на токсичной работе людям не дают возможности продвигаться по карьерной лестнице и получать повышение, продолжила она. По ее утверждению, это негативно влияет на моральный дух сотрудников и их мотивацию.

Еще один признак нездоровой атмосферы в офисе — тотальный контроль со стороны руководства, который касается как рабочих процессов, так и общения коллег друг с другом. «Если ваши действия проверяют даже на микроуровне, вы, скорее всего, начнете думать, что компания не доверяет вам и не позволяет выполнять те обязанности, за которые вам платит», — объяснила Пауэлл.

В заключение психотерапевт заявила, что на токсичной работе человек постоянно ощущает себя несчастным и испытывает дискомфорт из-за отсутствия поддержки на любом уровне.

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Наталья Обрядина
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