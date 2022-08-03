В Казани открылась этноярмарка

В Казани в рамках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни — Культурный код» открылась ярмарка

В Казани в рамках II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код» открылась этноярмарка. Об этом пишет «Татар-информ».

«Интерьерные куклы ручной работы из Пензы и тополиные миниатюры из ярославской области, бижутерия ручной работы из Самары и авторские украшения из натуральных камней из Пензенской области, оренбургский ажур и декоративная посуда из Палеха — это только малая часть представленной продукции», — рассказали авторы материала.

Отмечается, что в ярмарке, которая продлится до 7 августа, принимают участие более 100 мастеров из 30 регионов России и двух стран ближнего зарубежья. На мероприятии можно приобрести как традиционные аутентичные изделия, так и современные авторские работы.

Кроме того, для гостей праздника организованы различные мастер-классы по народным художественным промыслам. «Искусные мастера расскажут о тонкостях кружевоплетения, поделятся мастерством художественной обработки кожи, подскажут техники валяния орнаментированного войлока, продемонстрируют ракульскую и туркменскую росписи и научат ткачеству», — рассказали изданию организаторы ярмарки.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет приуроченный к столетию российского джаза XVI сезон фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого». Мероприятие пройдет 4 августа на территории Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

