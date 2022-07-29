В Казани отпраздную столетие российского джаза
В Казани пройдет XVI сезон фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого», приуроченный к столетию российского джаза. Об этом сообщает «Татар-информ».
Мероприятие пройдет 4 августа на территории Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Перед зрителями выступит джаз-бэнд Orchestra 2.0, отдельную программу проведет лидер коллектива, один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин, а также одна из лучших российских исполнительниц джазового мейнстрима Юлиана Рогачева.
Музыканты исполнят как известные, так и малознакомые композиции из классики американского джаза, а также собственные произведения.
Ранее сообщалось, что в Казани стартовал фестиваль исламского искусства «Шамаиль-арт». Культурное мероприятие продлится до 25 сентября. Центральным событием форума является выставочный проект, размещенный в стенах Галереи современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.