В Казани открылись модные показы этнических костюмов

В Казанском кремле открылся фестиваль народного творчества «Стиль жизни — Культурный код»

На территории Пушечного двора в Казанском кремле открылся фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». Об этом пишет «Татар-информ».

В рамках мероприятия проходят модные показы этнических костюмов, созданных российскими и зарубежными дизайнерами из нескольких стран СНГ: Киргизии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.

Например, на костюмах для ансамбля песни и танца шорской культуры «Чалын» из Междуреченска можно увидеть национальные орнаменты, которые олицетворяют духов Тайги, Земли, Воды, Солнца и Луны. Отмечается, что на фестивале представлены не только новые изделия, но и старинные образцы, возраст которых достигает 100 лет.

«В прошлом году этот фестиваль был экспериментом, риском. Но сегодня этот проект не столько о культуре, сколько о нашей самости, истории, идентичности. Он доказывает, что быть модным и аутентичным возможно», – рассказала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Ранее, 26 июня, в Нижнем Новгороде впервые провели фестиваль локальной моды и актуальной культуры «Модный Горький». В рамках мероприятия посетители смогли побывать на гараж-сейле, оценить выступление экспериментальной группы Joy Cycle, а также насладиться местной едой.