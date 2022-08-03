Учительница избежала тюрьмы за секс с 17-летним подопечным

Crime Online: учительница из США избежит тюрьмы за секс с 17-летним учеником

В США вынесен приговор учительнице, которая обвинялась в сексе с несовершеннолетним. Ей удастся избежать тюрьмы, сообщает Crime Online.

32-летнюю преподавательницу музыки Аманду Хаббл из города Кловис, штат Калифорния, обвиняли в том, что она дважды занималась сексом со своим 17-летним подопечным в ноябре и декабре 2021 года. Об этом стало известно после того, как подросток рассказал о романе приятелю. Учительница также проговорилась об этом другому ученику.

В апреле 2022 года женщину арестовали. В июне она признала себя виновной в одном случае «противозаконного полового акта» и одном случае «орального совокупления с лицом моложе 18 лет». В ходе следствия была обнаружена ее переписка с учеником, в которой они признаются друг другу в любви.

Мать подростка просила назначить женщине максимально возможный в данном случае тюремный срок, составляющий три года и восемь месяцев. Суд счел такое наказание чрезмерным и приговорил Хаббл к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, она на десять лет будет включена в перечень сексуальных преступников.

Юрист Тони Капоцци, к которому СМИ обратились за комментарием в апреле, предсказывал, что приговор будет мягким. Подросток, по его словам, почти достиг совершеннолетия, а сексуальные отношения между ним и Хаббл происходили не на территории школы.

Ранее сообщалось, что суд британского города Манчестер признал невиновной учительницу, обвиненную в сексе с 15-летним учеником. Адвокатам женщины удалось доказать, что историю про интимные отношения с педагогом обиженный подросток выдумал.