Школьная учительница попала под суд после секса с 17-летним учеником

KFSN-TV: школьная учительница Аманда Хаббл дважды занималась сексом с 17-летним учеником

В США 31-летняя школьная учительница Аманда Хаббл из города Кловис, штат Калифорния, завела тайный роман с 17-летним учеником и в результате попала под суд. Об этом сообщает KFSN-TV.

Отношения не удалось сохранить в секрете из-за отца ученика, который устроил скандал, когда его сын вернулся домой поздно ночью. На следующий день юноша рассказал приятелю о романе с учительницай. Тем временем та поделилась этой информацией с другим учеником.

Полиция установила, что Хаббл дважды занималась сексом со своим подопечным в ноябре и декабре 2021 года. Один раз это произошло в ее автомобиле, а второй — у нее дома. При беседе с полицейскими ученик смог описать обстановку в ее доме и выдал другие подробности о случившемся. Кроме того, в распоряжении правоохранительных органов есть его переписка с Хаббл, в которой они признаются друг другу в любви. Это дает веские основания для ареста женщины.

По мнению юриста Тони Капоцци, к которому KFSN-TV обратилась за комментарием, приговор будет мягким, так как подросток почти достиг совершеннолетия, а сексуальные отношения между ним и Хаббл происходили за пределами территории школы.

Администрация школы отправила Аманду Хаббл в неоплачиваемый отпуск до завершения судебного процесса. Предварительные слушания назначены на июнь.

Ранее сообщалось, что учительница из Индии устроила оргию с тремя учениками и попала в тюрьму. Происходившее снимал на видео любовник женщины.