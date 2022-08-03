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В США заявили о готовности проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Сенатор Шумер заявил о готовности США проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

За присоединение к НАТО Швеции и Финляндии американские лидеры могут проголосовать уже 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора США от штата Нью-Йорк, члена Демократической партии Чака Шумера.

«Я очень надеюсь, что мы сможем решить по НАТО завтра. Похоже, что мы и там приближаемся к соглашению о поправках», — заявил он журналистам.

Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее утвердили законодательные органы 20 из 30 государств - членов альянса. 21 июля соглашение о принятии стран в члены НАТО ратифицировала Бельгия. Обе страны запросили членство НАТО после начала военной спецоперации на Украине.

20 июля эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила против вступления ее родной страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру.

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Юлия Мискевич
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