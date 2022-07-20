Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Paul Wennerholm/ Globallookpress.com

Известная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила против вступления ее родной страны в Североатлантический альянс. Она опубликовала в Twitter фотографию, где на плакатах в том числе содержался призыв «Нет НАТО!».

Лозунги были провозглашены в рамках стокгольмской выставки под патронажем организации Fridays For Future (FFF).

Эко-активисты также выступили в защиту «свободного Курдистана», имея в виду требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве Стокгольма и Хельсинки в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин предложил запустить «Северный поток-2»
Мужчина в нижнем белье попал в прямой эфир и насмешил зрителей
Финляндия ужесточила ограничения в отношении россиян
В Кремле ответили на вопрос о формате прямой линии с Путиным
Австралийская теннисистка-чемпионка отреагировала на каминг-аут Касаткиной
В Германии назвали способ избежать энергокризиса
Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков
Хайди Клум попала в объектив папарацци в бикини и восхитила фанатов
Посольство России заявило о стремлении США «раскочегаривать» конфликт на Украине
Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.