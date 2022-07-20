Экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Известная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила против вступления ее родной страны в Североатлантический альянс. Она опубликовала в Twitter фотографию, где на плакатах в том числе содержался призыв «Нет НАТО!».

Лозунги были провозглашены в рамках стокгольмской выставки под патронажем организации Fridays For Future (FFF).

Эко-активисты также выступили в защиту «свободного Курдистана», имея в виду требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве Стокгольма и Хельсинки в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению.