В Молдавии оппозиция принесла к администрации президента корзину с навозом

Молдавская оппозиционная партия «Шор» принесла президенту Санду корзину с навозом

Молдавская оппозиционная партия «Шор» устроила митинг у администрации президента страны Майи Санду. На акцию представители политсилы принесли корзину с сушеным навозом, сообщает РИА Новости.

Участники акции требовали отставки руководства страны и возмущались беспрецедентным ростом цен. Корзину с навозом, которым в молдавских селах топят печи, они предложили передать президенту Санду. «Давайте мы оставим его здесь, пусть у нее будет чем топить зимой», — заявил глава администрации села Пятра Раду Бушилэ.

Отмечается, что митинг прошел мирно, полиция в него не вмешивалась.

Ранее сообщалось, что на юге Молдавии прошли массовые протесты против политики нынешнего руководства страны. Участники акций требовали снизить цену на газ: они подчеркивают, что из-за подорожания зимой многие жители страны могут остаться без отопления.

По словам Санду, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.