СБЕР ЕАПТЕКА: заснуть без снотворного чаще всего не могут жители Нижнего Новгорода

Россияне стали больше нервничать и хуже спать без приема седативных препаратов и снотворного, выяснили аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ. В пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Ленты.ру», они сообщили, жители каких городов страны сильнее всего озабочены восстановлением режима.

Согласно данным аналитиков, чаще всего заснуть без лекарств не могут жители Нижнего Новгорода, где спрос на снотворные и седативные вырос в шесть раз за последний год. На втором и третьем местах по уровню тревожности — Казань и Воронеж, где лекарства для сна стали покупать в 3,4 и в 3,2 раза чаще соответственно. Также стабильно озабочены качеством сна в Санкт-Петербурге и Твери: в этих городах потребность в седативных препаратах стабильно растет год от года.

Потребность в восстановлении режима россияне чаще всего испытывают в марте, а также осенью — в сентябре и ноябре. Аналитики утверждают, что именно в эти месяцы фиксируется максимальный спрос на снотворные.

Врач-терапевт Мария Сергеева отметила, что нарушения сна, как и обострение хронических заболеваний, как правило, появляются на фоне стресса. Для нормализации режима она рекомендовала вставать и ложиться в одно и то же время и соблюдать ряд несложных правил. «Перед сном лучше ограничить яркий свет, звуки, не пользоваться мобильным, поддерживать нужную температуру в комнате (16-19 градусов), ограничить прием тяжелой пищи, жидкостей (в том числе кофеина, алкоголя) и никотина», — сообщила Сергеева.

В заключение врач напомнила, если проблемы со сном сохранятся, не стоит заниматься самолечением. Любые седативные или снотворные препараты нужно принимать с осторожностью и подбирать их лучше со специалистом, подчеркнула она.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царева назвала самую полезную позу для сна. Она рекомендовала здоровым людям спать на любом боку, а тем, у кого диагностирована сердечная недостаточность, — на правом. Объяснила специалистка свою позицию тем, что вывод продуктов обмена из мозга по лимфатической системе максимально быстро происходит именно в этом положении.