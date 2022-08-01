Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Названа самая полезная поза для сна

Сомнолог Царева заявила, что полезнее всего спать на боку

Фото: Pixabay

Сомнолог, невролог Елена Царева в беседе с Ura.ru назвала позу для сна, которая являются самой полезной. По ее словам, лучше всего засыпать на боку.

«Полезнее всего спать на боку, причем если человек здоров, то на любом. Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине, и прекращается в положении на животе», — заявила специалист.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Она посоветовала не спать на спине храпящим людям, а на животе тем, кто имеет проблемы с позвоночником, в особенности в шейном отделе. Врач отметила, что неправильная поза для сна может негативно повлиять на здоровье головного мозга, а из-за поз, нарушающих дыхание или работу сердца, ухудшится качество сна и, как следствие, человек будет плохо себя чувствовать после того, как проснется.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова назвала россиянам способы улучшить сон в жаркие летние ночи. Она заявила, что нужно обязательно проветривать комнату перед сном, поскольку в душном помещении сон переносится тяжелее, а также обратить особое внимание на постельное белье и отдавать предпочтение натуральным тканям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В северных районах Косово прозвучали сирены воздушной тревоги
Военкор допустил работу диверсионных групп в Крыму после атаки в Севастополе
На новом колесе обозрения в Москве убрали открытые кабинки
Армия США заказала дополнительную партию гаубиц «Паладин»
Литва отказалась выдавать визы для отдыха больных детей из Белоруссии
Президент Сербии прибыл в Генштаб
Названа самая полезная поза для сна
Президент Сербии заявил о подготовке операции армией Косово
В Сербии сообщили о переброске сил полиции из Приштины на север Косово
Генсек ОПЕК заявил о важности присутствия России в организации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.