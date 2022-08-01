Названа самая полезная поза для сна

Сомнолог Царева заявила, что полезнее всего спать на боку

Сомнолог, невролог Елена Царева в беседе с Ura.ru назвала позу для сна, которая являются самой полезной. По ее словам, лучше всего засыпать на боку.

«Полезнее всего спать на боку, причем если человек здоров, то на любом. Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине, и прекращается в положении на животе», — заявила специалист.

Она посоветовала не спать на спине храпящим людям, а на животе тем, кто имеет проблемы с позвоночником, в особенности в шейном отделе. Врач отметила, что неправильная поза для сна может негативно повлиять на здоровье головного мозга, а из-за поз, нарушающих дыхание или работу сердца, ухудшится качество сна и, как следствие, человек будет плохо себя чувствовать после того, как проснется.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова назвала россиянам способы улучшить сон в жаркие летние ночи. Она заявила, что нужно обязательно проветривать комнату перед сном, поскольку в душном помещении сон переносится тяжелее, а также обратить особое внимание на постельное белье и отдавать предпочтение натуральным тканям.