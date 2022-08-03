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Найдена уменьшающая рак молочной железы растительная добавка

ACS Nano: создана растительная добавка для уничтожения опухолевых клеток молочной железы

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Исследовательская команда из Медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура (NUS Medicine) нашли растительную добавку для уменьшения раковых опухолей молочной железы. Результаты работы описаны в журнале ACS Nano.

Компонент, полученный из растений, создан с помощью нанотехнологии: он целенаправленно уничтожает только опухолевые клетки, не затрагивая при этом здоровые. Про словам авторов, этот препарат не только мощно справляется с патологией, но еще и не имеет побочных эффектов.

На данный момент технология была протестирована в доклинических испытаниях, где показала наступление полной ремиссии. В дальнейшем специалисты хотят провести клинические исследования, а также изучить воздействие препарата на другие виды рака.

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Елена Апазиди
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