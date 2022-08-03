Мощный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье

В подмосковной Истре загорелся склад маркетплейса Ozon

В городском округе Истра в Подмосковье произошел пожар на складе маркетплейса Ozon. Площадь возгорания на данный момент составляет около 35 тысяч квадратных метров. Очевидцы опубликовали видео с дрона, на котором видны клубы дыма, поднимающиеся из горящего здания.

Как уточнили в Ozon, возгорание началось в отдельном блоке.

Среди основных версий возгорания — поджог и неисправность электрооборудования и проводки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Стало известно об одном погибшем

Также стало известно об одном погибшем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Официально эта информация не подтверждена.

Кроме того, из здания склада эвакуировали более тысячи человек. В Центре экстренной медицинской помощи сообщили о трех пострадавших. В экстренных службах РИА Новости заявили о шести пострадавших, однако позднее уточнили, что число выросло до 11 человек. Двое из них доставлены в больницу.

Склад трудно тушить из-за его конструкции и количества товаров

Как сообщили в МЧС России, огонь быстро распространился на большую площадь из-за обрушения кровли и мгновенного поступления кислорода.

«Конструктивные особенности здания, большая горящая нагрузка осложняют тушение пожара», — пояснили в МЧС.

В тушении участвуют 96 человек и 30 единиц техники, уточнили в МЧС по Подмосковью. На место пожара направлены два вертолета Ка-32.

Как написала глава городского округа Истра Татьяна Витушева, пожару присвоен третий ранг сложности. По ее словам, предварительная причина возгорания — несоблюдение техники безопасности.

Витушева уточнила, что на месте работает три бригады скорой помощи, в том числе реанимация. Она добавила, что площадь возгорания составляет около 40 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе настолько крупный, что его видно из пролетающих сверху самолетов.

Сотрудники склада рассказали о тоннах сгоревшего товара

По словам сотрудника по имени Валерий Стечкин, на складе были «миллионы тонн товара» — он состоял из трех блоков, в каждом из которых было по шесть этажей со стеллажами. Пожар объял уже 1,5 блока.

Мужчина добавил, что сгорели и личные вещи работников.

Самое печальное то, что в данный момент горят раздевалки, туда никого не пускали. У меня очень много там ценных вещей было. Нельзя с драгоценностями ходить, у меня цепочка золотая, очень дорогая кожаная куртка там, я не знаю, что с этим делать, вот это беда. Само собой, буду пытаться получить компенсацию. Правда не очень знаю, как это делать, подобных ситуаций у меня еще не было. Наверное, буду писать заявление на компанию. Валерий Стечкин работник склада Ozon

Стечкин уточнил, что людей оперативно эвакуировали, причина пожара пока неясна. При этом он добавил, что насчет пострадавших пока точных сведений нет, так как еще посчитали не всех людей.

«Разгорелось минут за 15 после очага, ветер сильный дует как раз вдоль склада от начала до крайнего крыла. (..) Паники не было, все эвакуировались оперативно, люди все взрослые работают, все, в принципе, насчет этого хорошо», — рассказал он.

Другой сотрудник рассказал Telegram-каналу SHOT, что на складе хранились в том числе газовые баллоны и аэрозоли.

Ozon пообещал компенсировать покупателям и продавцам стоимость утраченных в пожаре товаров

В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что убрали данные товары с витрины маркетплейса.

Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. пресс-служба маркетплейса Ozon

Акции OZON на торгах Московской биржи снизились на фоне новости о пожаре на складе до 1158 рублей за бумагу, по данным на 13:52 мск, однако затем замедлили падение и, по данным на 14:21мск, находились на уровне 1199 рублей за бумагу.