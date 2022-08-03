Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Три человека пострадали при пожаре на складе Ozon

При пожаре на складе Ozon в Подмосковье пострадали три человека

Кадр: телеграм-канал «Baza»

В результате пожара на складе Ozon, который находится в Подмосковье, пострадали три человека. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, передает ТАСС.

«В результате пожара пострадали трое человек», — сказал сотрудник центра.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» привела подробности случившегося. По словам представителей организации, пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе, всех сотрудников удалось эвакуировать.

Позднее Telegram-канал Shot сообщил об одном погибшем. Данных о личности погибшего и официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вероятность возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19
Итальянский прокурор провел разговор с госпитализированным Чубайсом
В России возобновят работу не менее половины магазинов H&M
На Украине опубликовали видео стрельбы HIMARS с пшеничного поля
Появилось первое фото Чубайса после госпитализации
Полицейская проверка на нудистском пляже в Москве попала на видео
Назван способ отдохнуть на море в августе за 35 тысяч рублей на двоих
Телескоп Уэбба запечатлел самую далекую звезду Эарендиль
Европа столкнулась с проблемой при импорте газа из Великобритании
В Карабахе заявили о семи пострадавших из-за обстрела со стороны Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.