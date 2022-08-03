Три человека пострадали при пожаре на складе Ozon

При пожаре на складе Ozon в Подмосковье пострадали три человека

В результате пожара на складе Ozon, который находится в Подмосковье, пострадали три человека. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, передает ТАСС.

«В результате пожара пострадали трое человек», — сказал сотрудник центра.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» привела подробности случившегося. По словам представителей организации, пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе, всех сотрудников удалось эвакуировать.

Позднее Telegram-канал Shot сообщил об одном погибшем. Данных о личности погибшего и официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.