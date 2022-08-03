За полетом Пелоси на Тайвань следило рекордное число людей

Flightradar: за полетом Пелоси на Тайвань следили рекордные почти 3 миллиона человек

Около 2 миллионов 920 тысяч человек со всего мира следили за полетом самолета спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса Flightradar.

Данный показатель является рекордным для сервиса. С момента вылета из Куала-Лумпура Boeing C-40C (SPAR19) был самым отслеживаемым рейсом. К моменту приземления за SPAR19 следили более 708 тысяч человек. Его полет длился около семи часов, а в 22:44 (17:44 по московскому времени) он приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.

Власти Китая неоднократно предупреждали США о незамедлительном ответе, в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. 2 августа борт спикера Палаты представителей Конгресса США приземлился в Тайбэй. МИД России воспринимает официальный визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США.