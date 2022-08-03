В России определили рейтинг достопримечательностей

Яндекс.Путешествия: в России определили самые популярные достопримичательности

В России определены самые популярные достопримечательности, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс.Путешествий».

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг самых посещаемых культурных объектов РФ. Среди них 2295 памятников, музеев и парков. Больше всего люди интересуются Зимним дворцом и Государственным Эрмитажем. Далее идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Заключительная строчка рейтинга — Большой Екатерининский дворец.

В десятку самых посещаемых достопримечательностей вошли собор Василия Блаженного, «Медный всадник» в Петербурге, а также, Третьяковская галерея, ВДНХ в Москве и парк «Патриот» в Подмосковье.

Большее внимание пользователей привлекают музеи, парки и культовые сооружения. Аналитики также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.

Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим авианаправлением стала Киргизия — российские путешественники массово выбрали для отдыха летом 2022 года именно эту азиатскую страну. В топ-10 популярных направлений также вошли Узбекистан, Азербайджан, Турция, Казахстан, Белоруссия, Грузия и Израиль.