Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России определили рейтинг достопримечательностей

Яндекс.Путешествия: в России определили самые популярные достопримичательности

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В России определены самые популярные достопримечательности, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс.Путешествий».

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг самых посещаемых культурных объектов РФ. Среди них 2295 памятников, музеев и парков. Больше всего люди интересуются Зимним дворцом и Государственным Эрмитажем. Далее идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Заключительная строчка рейтинга — Большой Екатерининский дворец.

В десятку самых посещаемых достопримечательностей вошли собор Василия Блаженного, «Медный всадник» в Петербурге, а также, Третьяковская галерея, ВДНХ в Москве и парк «Патриот» в Подмосковье.

Большее внимание пользователей привлекают музеи, парки и культовые сооружения. Аналитики также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.

Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим авианаправлением стала Киргизия — российские путешественники массово выбрали для отдыха летом 2022 года именно эту азиатскую страну. В топ-10 популярных направлений также вошли Узбекистан, Азербайджан, Турция, Казахстан, Белоруссия, Грузия и Израиль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США расширили санкции против России
США выделят миллионы долларов на работу с молодежью в Северной Македонии
В России предложили запретить пропаганду трансгендерности
Психолог назвала мешающие жить привычки
Учительница избежала тюрьмы за секс с 17-летним подопечным
Украинский доброволец заявил о «мясорубке» для ВСУ в Песках
В России резко снизился спрос на новых сотрудников
В России определили рейтинг достопримечательностей
Украинский боксер назвал россиян братским народом
Тайвань обвинил Китай в нежелании решить конфликт мирным путем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.