Блогер Пучков оценил интервью Дудя фразой «такое невозможно слушать»

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что ему неинтересно смотреть интервью Юрия Дудя

Блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, высказался о работах журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Своим мнением о видео, которые снимает журналист, он поделился в беседе с телеведущей Юлией Меньшовой. Запись их разговора доступна на YouTube.

Пучков заявил, что ему неинтересно смотреть интервью журналиста. «Он (Юрий Дудь — прим. «Ленты.ру») молодой и [у него] специфическое мышление, лично меня это не трогает вообще», — объяснил блогер.

При этом он отметил, что посмотрел несколько видео журналиста, в том числе интервью с музыкантом Сергеем Шнуровым, телеведущим Дмитрием Киселевым, режиссером Никитой Михалковым и рэпером Моргенштерном (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и еще несколькими музыкантами. По словам Пучкова, больше всего ему не понравились интервью с молодыми рэперами. Блогер заявил, что ему неинтересны такие герои, и оценил интервью Дудя фразой «такое невозможно слушать».

«Я такое (интервью с молодыми рэперами — прим. «Ленты.ру») смотреть не могу. Мне (...) неинтересно. 17 лет мне было давно, но у меня память хорошая. Я неплохо помню, что я тогда думал, как я себя вел. Мне это просто неинтересно вообще. Из, так сказать, энтомологического интереса, типа через мелкоскоп на жизнь насекомых, это я посмотреть могу», — высказался он.

В феврале сообщалось о том, что Пучков попал в больницу. В социальных сетях блогер разместил фотографию, на которой он запечатлен в палате. Причину госпитализации он не раскрыл. Через некоторое время блогер выписался из больницы.

Дмитрий «Гоблин» Пучков — российский блогер, переводчик, публицист. Прославился благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также серии из трех фильмов «Властелин колец».