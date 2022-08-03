Стало известно об объявлении в розыск автомобиля Пугачевой

KP.RU: светло-серый джип Аллы Пугачевой объявлен в розыск

Один из многочисленных автомобилей обладающей внушительным автопарком эстрадной певицы Аллы Пугачевой объявлен в розыск. Как стало известно KP.RU, речь идет о светло-сером джипе.

Комментируя новость, звездный адвокат Андрей Алешкин пояснил, что автомобили объявляют в розыск в тех случаях, когда заявление поступает от их владельцев. По его словам, машины обычно числятся в розыске до нахождения авто, истечения срока давности или до того момента, пока владелец транспортного средства не заберет заявление.

«Поэтому обычно такие дорогие машины сразу страхуют: владелец получает выплату, и возвращение авто уже становится не его заботой», — отметил эксперт, добавив что обычно за подачей заявления следуют возбуждение уголовного дела и осуществление плана-перехвата.

Ранее сообщалось, что уехавшая в феврале из России Пугачева впервые за несколько лет уступила место Филиппу Киркорову в рейтинге самых влиятельных музыкантов страны. Уточнялось, что певица заняла четвертую строчку в рейтинге: ее обогнали Олег Газманов и Ольга Бузова. В десятку самых влиятельных артистов также вошли Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Андрей Макаревич.