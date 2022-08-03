Россияне составили рейтинг самых влиятельных музыкантов страны

KP.RU: Киркоров возглавил рейтинг самых влиятельных музыкантов по мнению россиян

Эстрадный певец Филипп Киркоров возглавил рейтинг самых влиятельных музыкантов по мнению россиян. Об этом сообщает KP.RU.

Исследовательский холдинг Romir четыре раза в год опрашивает россиян старше 14 лет о главных инфлюэнсерах в различных сферах. В этот раз в музыкальной индустрии рейтинг впервые возглавил Киркоров. Ранее первое место в списке самых влиятельных музыкантов несколько лет подряд занимала Алла Пугачева.

В этот раз певица заняла четвертую строчку в рейтинге: ее обогнали Олег Газманов и Ольга Бузова. В десятку самых влиятельных артистов также вошли Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Андрей Макаревич.

Вероятнее всего, изменения в результатах голосования спустя несколько лет были связаны с тем, что Алла Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине, в то время как Филипп Киркоров начал гастрольный тур по стране в рамках своего юбилейного шоу.

Ранее народный артист России композитор Александр Зацепин заявил о завершении карьеры Аллы Пугачевой.