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В российском регионе задумали наказывать за брошенные электросамокаты

«Ъ»: в Саратовской области захотели штрафовать за брошенные в неположенных местах самокаты

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Саратовской области задумали штрафовать клиентов кикшерингов (аренда электросамокатов) и велопрокатов, которые оставляют арендованный инвентарь в неположенных местах. Наказывать за это предложил депутат Константин Денисов, который обратился с законодательной инициативой в заксобрание региона. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За первое подобное правонарушение пользователя хотят наказывать штрафом в размере от 500 до одной тысячи рублей, при повторном нарушении штрафы увеличиваются до двух-пяти тысяч рублей. Речь идет о велосипедах, самокатах и электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях и моноколесах. В пояснительной записке говорится, что законопроект «направлен на повышение комфортности городской среды».

Средства передвижения хотят запретить оставлять и размещать на озелененных территориях и цветниках, в местах воинских захоронений, на памятниках и мемориалах, а также на тротуарах шириной менее 1,5 метра (кроме мест, специально оборудованных под эти цели). Общественные обсуждения по изменениям правил благоустройства завершатся 15 августа.

30 июня сообщалось, что в ГИБДД пообещали разобраться до конца 2022-го с правилами пользования электросамокатами.

В июле начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин заявил, что в России в школьную программу необходимо включить обучение детей езде на электросамокатах. По словам Митрошина, в необходимости такого обучения нет никаких сомнений.

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Марина Совина
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